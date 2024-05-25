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HTC エイチティーシー ベルト ブラック 34 BMT LOVE\u0026PEACE
商品番号 Q83901808833
商品名

HTC エイチティーシー ベルト ブラック 34 BMT LOVE\u0026PEACE
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 5,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTCのベルトです。色はブラックで、サイズは34インチです。BMT(BLINDMANTOGS)とのコラボ商品で、デザインは「BMTLOVE\u0026PEACE」とベルトの先端にピースマークが入っています。数年前にネットで新品を購入し、10回ほど使用しましたが、多少の使用感はあるものの、大事に使っていたので状態は良いほうだと思います。ただ、Vの裏に白い汚れのようなものがありますので、6枚目の写真でご確認をお願いいたします。また、使用していた時のベルトの跡がついていますので、7枚目の写真でご確認をお願いいたします。9·10枚目の写真のキーホルダーをお付けします。素人の自宅保管になりますので、その旨ご理解いただける方のみのご購入をお願いいたします。※セットのキーホルダーもお付けします。(写真9·10枚目)
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http://narcologia.ru/goods/parenthesis888044.html
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