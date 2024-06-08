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ヴィンテージ　Tシャツ　マイアミドルフィンズ　90s 00s
商品番号 M42578347495
商品名

ヴィンテージ　Tシャツ　マイアミドルフィンズ　90s 00s
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 5,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★マイアミドルフィンズのロゴが入るシンプルにかっこいいデザイン。サイズも大きめでおすすめです。【year】90〜00sのヴィンテージ古着。※多少のズレや全く異なる場合があります。【brand】画像にてご確認ください。【material】100%cotton【size】表記サイズXL平置き実寸着丈72.5cm身幅62cm肩幅59cm袖丈21cm【condition】傷や汚れ　［B］S：新品、未使用、デッドストックA：傷や汚れがほとんど見られないB：一部に若干の汚れや傷があるC：全体もしくは一部に目立つ傷や汚がある使用頻度　［B］S：新品、未使用、デッドストックA：使用感がほとんど見られないB：使用感がある一般的な古着C：一般的な古着よりも使用感がある※当方の主観による判断となり購入者様の判断と異なる可能性があります。※画像にてご確認いだだきご判断ください。◇ご不明な点や気になる点がありましたら、お問い合わせください。◇返信が遅くなる場合があります。申し訳ございませんがお待ちください。◇割引などより詳しい情報は「プロフィール」に記載しております。併せてご確認ください。◇他のアプリでも同時出品している為、即決購入でも構いませんが、キャンセルとなる場合があります。#古着#ヴィンテージ#オールド#モッズ#ヒッピー#グラム#グランジ#モード#ピート#ボウイ#カート#エディ
http://narcologia.ru/goods/sucrose493940.html
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