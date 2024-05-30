prada 折り畳み財布

2年程使用いたしました。BUYMAにて購入した商品です。小銭入れの中に小さいですが、擦れ傷ございます。ご了承ください。これからも長く使える仕様となっております。お値下げや質問がありましたらお気軽にコメント願います。品番：IML018色 ：NERO/CIPRIA/ PETALOPEONIA(バイカラー)NEROLACCA(バイカラー)素材：ViTELLOMOVEサイズ：W12cm×H9cm×D3.5cm 仕様：ボタン開閉 カード入れ ポケット 付属品：なし#PRADA折りたたみ財布#PRADA#財布財布形···二つ折り



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