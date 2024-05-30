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prada 折り畳み財布
商品番号 K28280239652
商品名

prada 折り畳み財布
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 8,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年程使用いたしました。BUYMAにて購入した商品です。小銭入れの中に小さいですが、擦れ傷ございます。ご了承ください。これからも長く使える仕様となっております。お値下げや質問がありましたらお気軽にコメント願います。品番：IML018色　：NERO/CIPRIA/　　　PETALOPEONIA(バイカラー)NEROLACCA(バイカラー)素材：ViTELLOMOVEサイズ：W12cm×H9cm×D3.5cm　　　　仕様：ボタン開閉　　　カード入れ　　　ポケット　　　　　　付属品：なし#PRADA折りたたみ財布#PRADA#財布財布形···二つ折り
http://narcologia.ru/goods/kindness201505.html
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