ポールスミス・ロンドン ネクタイ ストライプ柄 グレー

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PAULSMITHLONDONのネクタイです。わずかに薄シミがあるためやや傷や汚れありとしていますが、ほとんど使用しておらず状態の良い美品です。グレー地に濃淡のあるシルバーとパープルのグラデーションのストライプ柄が爽やかな印象で、適度な厚みと光沢があって肌触りの良い高級感のある生地です。断捨離のため出品します。＜商品説明＞◇出品物：ネクタイ×1◇カラー：グレー（ストライプ柄）◇素材：シルク（絹）100％◇サイズ：大剣幅8.8×長さ149cm（若干の誤差はご了承ください）◇専門業者クリーニング済み（特殊シミ抜きはしておりません）◇送料込み＜留意事項＞※ほとんどわからないですが、大剣中ほどに極小さな薄シミが見受けられます（写真でご確認ください）。※本体のみの出品です。外箱や袋は付属しません。※喫煙なし、ペットなし※発送時には折り畳んで梱包します。＜検索用タグ＞#ticktacktoe’s出品物一覧#ticktacktoe’sネクタイ一覧#ticktacktoe’sネクタイ無彩色ブラックホワイト系#ticktacktoe’sネクタイレギュラータイメンズレギュラータイ8.5cm9cm9.5cmPAULSMITHポール・スミスLONDONポールスミスロンドンCOLLECTIONポールスミスコレクションACCESSORIESポールスミスアクセサリーズPSPAULSMITHジョイックスコーポレーションブランド高級ボルドーワインレッド紫ライトブルースカイブルー水色ブルー青ネイビー紺色濃紺銀色グレー灰色ブラック黒ホワイト白ストライプレジメンタル縞模様クラシック仕事ビジネスプライベート結婚式ウェディングブライダル二次会プレゼントギフトパーティフォーマルスマートカジュアルスーツ卒業式入学式入社式新社会人会社員公務員学生制服21065-512-486-53