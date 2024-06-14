値下げ中　グッチ　ベルト

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GUCCIのベルト メンズ用です箱やタグ類はありません。リバーシブル仕様となっております裏面の濃茶色側は、痛みがある為あまり使えないかもしれません。（写真5枚目）汚れ等は特に見当たりません。スーツで出社していた頃に使用しておりました。モノクロ柄側はまだまだ綺麗で長く使えると思います。あくまで中古品ですので、神経質な方や完璧をお求めの方はご購入をお控え下さい。トラブル防止、すり替え防止の為、NCNRでお願い致します。カラー···ベージュ素材···本革