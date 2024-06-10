Heron Preston Tシャツ

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商品詳細
ヘロンプレストンのTシャツになります。生地はしっかりとしておりヘビーウェイトです。左上は刺繍です。画像通りタグなど完備です。確実正規品です。確か3万ほどしました。1度しか着ていません。サイズはxsでかなり希少かと思います。ほとんど出品されているのはxsより大きめのサイズかと。こちらのブランドはかなりサイズ感が大きく殆どの方はxsでいいかと思います。トラブル防止の為、神経質な方や完璧な状態を求める方はご遠慮下さい。発送の際は畳んで発送させていただきます。袖丈半袖カラーグレー柄・デザインプリント（ロゴなど）自宅に袋など不足している場合があるのでその場合はメルカリ宅配ビニール袋にそのまま入れる場合がありますのでその際はご了承下さい。GirlsDon'tCryoffwhitesuprememindseekerbbcsaluteunusedstampdariesessentialsfr2assckithfogfcrbundercoverSmokingkillspalmangelsWastedYouthkithma1wtapsneighborhoodstussySaintMichaelBEAMSmokeytimechampionunusedbeauty\u0026youthshipsUNITEDARROWSFREAKSSTOREURBANRESEARCHWACKOMARIAdairikuhystericglamornauticaoamccamberFR2vlonevtmnts
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