新品 定価74800円 アンダーカバー 21aw リバーシブル ダウン ストール ...

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お値引きは考えておりませんので、値下げの質問はご遠慮下さい。2点以上購入して頂けますと、同梱の場合送料を無料にさせて頂きます。#むアンダーカバー出品一覧#むマフラーストール出品一覧#むファッション小物出品一覧#む出品商品一覧出品時は一般料金の宅急便送料着払いに設定しております。直ぐにお買い上げ頂ける場合のみ、送料元払い(着払いよりお得な契約料金:宅急便:全国一律900円)でお受け出来ます。お得な送料元払いをご希望の場合は設定と価格を変更しますので、必ず購入前に発送方法と共にご連絡下さい。※購入後、発送方法の変更はお受けできません。UNDERCOVERのダウンストール、新品未使用品です。※色違いも出品中です。新品定価74800円アンダーカバー21awリバーシブルダウンストールペールグリーンマスタードメンズレディースUNDERCOVERマフラー2021-2022awアイテムで、キメが細かく肌触りの良い上質ナイロンと軽くて暖かい上質ダウン\u0026フェザーを使用し、2トーンのリバーシブル仕立て、アレンジが効く大判サイズなど、細部まで凝ったデザインです。幅広いスタイルにお使い頂け、寒い季節に大活躍のアイテムです。状態は試着のみの新品未使用。実寸は長さ:約196cm、幅:約68cm。色はB.P.GREEN/GREENYELLOW表記(ペールグリーン/マスタード系)。タグ付き。定価は税込み74,800円。日本製。100%正規品。他にも多数商品を出品しております。是非マイページも合わせてご覧下さい。よろしくお願い致します。