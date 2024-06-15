MOTLEY CRUE モトリークルー バンド Tシャツ

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管理番号：X-026【商品説明】MOTLEYCRUEモトリークルーバンドDr.FeelGood\"CrueFansAreTheBest\"TシャツUSA製、BROCKUMタグ、シングルステッチ※照明の関係で写真と実際の商品の色が若干異なる場合がございます【サイズXL着丈：70cm身幅：58cm肩幅：53cm袖丈：19.5cm※多少の誤差がある場合がございますのでご了承下さい【状態】目立った傷汚れなし【注意事項】自宅保管の中古品ですので、ご理解ある方のご購入をお待ちしております。ご購入前にプロフィールの説明と商品詳細を必ずお読みください。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春、夏、秋、冬