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超々希少 最初期ポロラルフローレン 60sヴィンテージ 英国製ポケットチーフ
商品番号 T39566156988
商品名

超々希少 最初期ポロラルフローレン 60sヴィンテージ 英国製ポケットチーフ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 6,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]初めて入手できた超々希少な創業期(60年代後半)のポロのシルクポケットチーフです！重厚感のあるクラシックなデザインの英国製です。カラーは深いレッドとイエローです。今では再現不可能な奥深い手染めです。[状態]目立つ汚れダメージなく実用的です。##phot03288
http://narcologia.ru/goods/Persia788888.html
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