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レイクランド（LAKLAND）SK-460 パッシブベース
商品番号 N90600776836
商品名

レイクランド（LAKLAND）SK-460 パッシブベース
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 19,995 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レイクランド（LAKLAND）skylineシリーズのジャズベースSK-460です。laklandはストレイテナーのひなっちさん使用で有名ですね。正規店新品で購入し、使用回数も少なく大事に使用していたので、非常に綺麗で状態良いです。動作も問題ないです。状態の詳細は画像ご覧ください。パッシブのトラディショナルなジャスベースで、パッシブのナチュラルな馴染む低音が気持ち良いです。うっすら透ける木目が綺麗です。laklandは作りが丁寧で、とにかくネックが握りやすくて凄く弾きやすいです。ペグがヒップショットのウルトラライトペグで軽いので持った時のバランスも良いです。lakland純正ソフトケースもお付けします。このソフトケースもかなりしっかりしてます。※スタンドは付きません。定価　１４８５００円（税込）ボディ　　　　アルダーネック　　　　ハードメイプル指板　　　　　パウフェロースケール　　　34″フレット数　　20コントロール　Volume/Volume/Toneピックアップ　DuncanDesignJB-102Config#ベース#bass#エレキベース#ジャズベース#ジャズベ#レイクランド#LAKLAND#lakeland#SK-460#sk460#ひなっち#初心者#ベース初心者
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