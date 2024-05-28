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ポケモンカード WCS2023 横浜　プレイマット　デッキシールド
商品番号 S69018353123
商品名

ポケモンカード WCS2023 横浜　プレイマット　デッキシールド
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,919 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワールドチャンピオンシップス2023限定グッズPokmonCenterWorldsStore2023WCS〈梱包方法〉濡れないように包んでから、ダンボールで簡易包装して配送します。〈発送について〉基本的には48時間以内に発送します。都合により間に合わない場合には、ご連絡させて頂きます。〈配送方法〉基本的に定形外郵便(日本郵政のゆうメール)などの補償のない発送を行います。その為、発送後のトラブルは責任を負いかねます。日本郵政の配送率は99%以上ですので基本的には問題はないと思います。#ポケモンワールドチャンピオンシップス#ポケセン#ポケモンセンター#ポケモンセンターワールドストア#横浜#YOKOHAMA#WCSYOKOHAMAJAPAN2023#限定#記念グッズ#コレクション
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