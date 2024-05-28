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ポケモン　カード　151 カードファイルセット　コンビニ産　完全未開封 BOX
商品番号 G84799132506
商品名

ポケモン　カード　151 カードファイルセット　コンビニ産　完全未開封 BOX
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 3,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンビニで購入しました。シュリンク付きの完全未開封品の2種セットです。宅急便で発送予定です。
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