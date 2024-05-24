クロコダイルベルト 手縫い 35mm幅 ビジネス ピンバックル 日本製

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商品詳細
最高級素材のクロコダイル、手縫いのベルトです。熟練の職人による手縫い加工★ワシントン条約に基づいて適正に輸入された素材を使用しています。★幅35mm★３個のピンホールの位置(約)：113ｃｍ、115.5ｃｍ、118ｃｍ★長い場合のサイズ調整はバックルをはずしカットしてください。 ★光沢仕上げ★日本製★送料無料
http://narcologia.ru/goods/voiceless454759.html
http://narcologia.ru/goods/septet668519.html
http://narcologia.ru/goods/flight563428.html
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