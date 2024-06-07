ルイヴィトン ポルトフォイユサラ モノグラムマルチカラー ノワールグルナード

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LOUISVUITTONルイヴィトンポルトフォイユサラモノグラムマルチカラーノワールグルナード長財布 ブランド LOUISVUITTONライン モノグラム・マルチカラーノワールグルナードモデル ポルトフォイユサラ型番 M93747カラー ブラック×ピンク 金具 ゴールドサイズ W19cm×H10.5cm×D2.5cm仕様 開閉式：スナップボタン内側：ファスナー開閉式小銭入れx1、オープンポケットx1、カードポケットx10付属品 箱、保存袋、冊子 （綺麗な状態です。）札幌丸井ブティックで購入したので、間違え無く本物、正規品になります。使用回数は少なく綺麗な状態です。小銭入れ部分にコインの黒ずみ下部分に多少あります。久々箱から出しましたら、ポケット部分がクルンとなっておりました。目立つ傷、汚れなど見受けられませが、自宅保管となりますので、目立たない細かい小傷がある場合もございますので、細かな見落とし等あるかもしれませんので、状態に拘る方、神経質な方、完璧をお求めの方はご遠慮くださいませ。