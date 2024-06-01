【激レアVTG偉人T】ベートーヴェン デフォルメ オーバーサイズシルエット

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1990年代LargelyLiteraryシリーズの、作曲家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンのTシャツです。90年代当時、アメリカの書店でLargelyLiteraryをテーマに様々な文学家・写真家・音楽家の歴史を綴った本を発売し、同時に、本棚に並べられるサイズのパッケージで梱包したこちらのTシャツや、スウェット、マグカップ、腕時計などが販売されていました。イラストレーターのStevenCraig(スティーヴン・クラッグ)によって描かれた各分野の偉人たちは、一目でその人物がどんな人物なのか分かるような、デフォルメされたファニーなイラストがシュールで良い雰囲気です。種類は50種類に及ぶと言われているので、このシリーズを集めるのも、広大なアメリカの古着ならではの楽しみ方の一つかもしれません。かなりよい状態で、かなりレア度の高い偉人Tシャツです！仕事が忙しく着用機会が少ないため出品します。【サイズ】肩幅61cm身幅58cm着丈72cm袖丈24cmサンタスウェットテキストアートスウェットエドガードガスウェット偉人tシャツNIKEtシャツ総柄ブルゾン切手tシャツ古着USEDユーズドビンテージヴィンテージvintage古着コーデ古着MIX古着男子古着女子90s90年代80s80年代トレンド流行オールドレトロオーバーサイズビッグシルエットビッグサイズゆるふわゆるダボデカロゴビッグロゴワンポイントロゴカレッジプリントビッグプリントワンポイントアメカジ