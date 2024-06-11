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90s Betty Boop Tシャツ vintage ヴィンテージ ストリート
商品番号 D42245270607
商品名

90s Betty Boop Tシャツ vintage ヴィンテージ ストリート
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック近年高騰しているキャラ物のヴィンテージTシャツの中でもSupremeとコラボして高騰筆頭株なのがベティーTシャツです。96年のコピーライトもあるオフィシャルものです。表にはベティーちゃんのビックプリントとロゴ、バックプリントも後ろ姿がプリントされた非常に面の良い一枚です。状態は左脇に小穴がございすが、古着慣れされている方であれば問題なく着用いただけます。このフェード感とプリントのひび割れ感は加工で出来るものではなく、ヴィンテージならではのオーラが出ております。ボディはALSTYLEのMサイズですが、L程の大きさです。実寸ご確認下さい。Size-M肩幅　49身幅　49着丈　73NIRVANAニルヴァーナカートコバーンMETALLICAメタリカSLAYERスレイヤーMISFITSミスフィッツMEGADETHメガデスpanteraパンテラGunsN'RosesガンズアンドローゼスMarilynMansonマリリンマンソンCradleofFilthクレイドルオブフィルスSexPistolsslipknotBeatlesRollingStonesRAMONESAerosmithIRONMAIDENRedHotChiliPepperssonicyouthBLACKFLAGGREENDAYsystemofadownTheWhoTypeONegative60's70's80's90'sSnoopDoggスヌープドッグA$APRockyエイサップロッキーTravisScottトラヴィススコット2pacツーパックB.I.GTシャツスウェットトレーナーパーカーニットジャケットパンツリングネックレスブレスレット財布デニムスニーカーバッグレザーブラックブラウンベージュミリタリー古着個性的派手再構築リメイクヴィンテージビンテージバンドTシャツ
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