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Berluti ベルルッティ　アンシジオン ベルト　カリグラフィ　リバーシブル
商品番号 P84823020553
商品名

Berluti ベルルッティ　アンシジオン ベルト　カリグラフィ　リバーシブル
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 19,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Berlutiベルルッティ　アンシジオンベルト　カリグラフィ素材:スクリットヴェネチアレザーカラー:ブラック[金具]ガンメタリック（ダークシルバー）形状ベルト性別メンズサイズ110/44（5段階調節）全長125cm幅：約36mm重量:約220g付属品なし使うほど、レザーの良さが感じられるベルルッティのベルト【INCISIONE（アンシジオン）】ビジネスからフォーマル、デイリーまで幅広くご愛用頂ける、高級感溢れる逸品でございます。未使用ですが、自宅保管です。裏側の真ん中あたりと表面に小さなスレがあります。（お写真4、8枚目）素材···本革
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