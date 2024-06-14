乃木坂46全国ツアー2023 縁日 パスケース（一ノ瀬 美空）

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乃木坂46真夏の全国ツアー2023縁日ブースにてA賞のパスケース「一ノ瀬美空」になります。推しメンではないため推しの方に貰って欲しいなと思って出品します。お値下げ希望の方は具体的な値段を提示してコメントお願いいたしますm(__)m#乃木坂46#真夏の全国ツアー2023#縁日#A賞#一ノ瀬美空