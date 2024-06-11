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UNDERCOVER アンダーカバー パティ・スミス タグ付きBBキャップ
商品番号 G53801615089
商品名

UNDERCOVER アンダーカバー パティ・スミス タグ付きBBキャップ
ブランド名 アンダーカバー
特別価格 税込 7,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラック形...ベースボール素材...コットン閲覧ありがとうございます。必ず説明文を読んで下さい。カード支払いで即入金可能な方のみお取引き願います。パティ・スミスの言葉からインスピレーションを受けて作製されたアイテム。アンダーカバーを象徴する言葉としても有名な「Futureisthepast」の文言。新品タグ付きです。ナイロン素材で光沢があります。出品しているものの状態はなるべく細かくチェックしています。ただ神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/revamp53122.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual272846.html
http://narcologia.ru/goods/ordering83279.html

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