UNDERCOVER アンダーカバー パティ・スミス タグ付きBBキャップ

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商品詳細
カラー...ブラック形...ベースボール素材...コットン閲覧ありがとうございます。必ず説明文を読んで下さい。カード支払いで即入金可能な方のみお取引き願います。パティ・スミスの言葉からインスピレーションを受けて作製されたアイテム。アンダーカバーを象徴する言葉としても有名な「Futureisthepast」の文言。新品タグ付きです。ナイロン素材で光沢があります。出品しているものの状態はなるべく細かくチェックしています。ただ神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/revamp53122.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual272846.html
http://narcologia.ru/goods/ordering83279.html
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