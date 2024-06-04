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ポケモンカード　パック　双璧のファイター　イーブイヒーローズ　プロモカード
商品番号 L20421968652
商品名

ポケモンカード　パック　双璧のファイター　イーブイヒーローズ　プロモカード
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,835 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当時コンビニやしまむら、家電量販店など子供にせがまれて探していた時買ったものです。BOXはコレクションで取ってありパックで買えたものを今回メルカリキャンペーンということで出品してます。おまけにプロモカード２種類をお付けしますあくまでもセットでバラシません。
http://narcologia.ru/goods/seamless473429.html
http://narcologia.ru/goods/reflector967764.html
http://narcologia.ru/goods/mythic375635.html
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