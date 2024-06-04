ポケモンカード　パック　双璧のファイター　イーブイヒーローズ　プロモカード

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商品詳細
当時コンビニやしまむら、家電量販店など子供にせがまれて探していた時買ったものです。BOXはコレクションで取ってありパックで買えたものを今回メルカリキャンペーンということで出品してます。おまけにプロモカード２種類をお付けしますあくまでもセットでバラシません。
http://narcologia.ru/goods/seamless473429.html
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http://narcologia.ru/goods/mythic375635.html
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