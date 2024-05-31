◆VALLAD × STUDIO 33◆MESH CAP

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※VALLAD×STUDIO33の刺繍トラッカーハットですクオリティの高い刺繍が施されています着用予定でしたが小さめだったため出品します※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※■サイズフリーサイズツバ：約6.5cm浅め・頭囲調整可能フロント刺繍・メッシュ仕様■商品の状態NUBIANオンライン購入品試着のみの美品型崩れ・シワ防止のためヤマト宅急便で発送します◆メルカリ便ヤマト宅急便で発送◆神経質な方は購入をお控えください！#ストリートファッション#スケーターファッション#アーカイブ#男女兼用#フェス#日除け#猛暑#酷暑#熱中症#ギミーキャップ#フィードキャップ#トラッカーキャップ素材...ナイロンカラー...ブラック形...ベースボール



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