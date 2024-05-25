80's ショーシャンクの空に シングルスティッチヴィンテージTシャツ ...

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ショーシャンクの空にの名言がプリントされております。Sameoldshit,differentday.（いつもと同じさ。日が違うっていうだけでな。）[映画「ショーシャンクの空に」より]めちゃくちゃかっこよくて気に入っておりましたがサイズが自分には少し小さいため出品します。着丈66センチ身幅49センチ肩幅47センチ袖丈20センチ画像6枚目に着画183センチ肩幅広めでジャストって感じですシングルスティッチヴィンテージTシャツ映画TシャツムービーTシャツショーシャンクの空に藤原ヒロシ 野村訓市 佐野玲於ムービーTムービービンテージ ヴィンテージvintageshirt、アルマゲドン、HarryPotter、映画アキラレオナルド・ディカプリオtwinpeakstrueromancetrainspottingタイタニックFridaythe13thグリーンデイ、blackflag、bjork、ビョーク、マリリンマンソン、レイジアゲインストザマシーン、nineinchnails、ナインインチネイルズ、nirvana、ニルヴァーナ、マリリンマンソン、soundgarden、サウンドガーデン、greenday、グリーンデイ、redhotchilipeppers、レッドホットチリペッパーズ、offspring、オフスプリング、akila、アキラ、Hookups、アニメ、movie、ムービーtシャツ、アートtシャツ、asaprocky、travisscott、kanyewest、justinbieber、jerrylorenzo、ブルーベルベット、パルプフィクション、Aerosmith、アリスインチェインズ、エミネム、Sade、ロラパルーザ、L7、EAGLES、タランティーノ、ファイトクラブ、ピンクフロイド、スリップノット