LOUISVUITTON ルイヴィトン ポルトビエカルトクレディ　ダミエ

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商品詳細
◯商品説明【ブランド】LOUISVUITTONルイヴィトン【カラー】ダミエ【シリアルナンバー】CA0094【サイズ約】W10.0×H10.0cm【お札入れ】×2【小銭入れ】×1【カード入れ】×3【ポケット】×1【付属品】無【購入元】大手リサイクルショップ◯商品の状態フチスレ、写真５枚目表面ヒビあり◯あくまで中古品です。カメラに映りきらない細かい傷や人の手に渡っている事を理解したうでご購入ください。SKU28
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