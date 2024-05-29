ニューバランス SUFMMOCB MOC MID 28.0cm

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商品詳細
☆履くつもりでタグとってしまいました☆画像のように内側の紙が破れていますニューバランスCARAVANMOCSUFMMOCB28.0cmタグを切っているため\"未使用に近い\"に設定しています。試着のみ。ニューバランスの箱に入れて発送します。以下、公式サイトより引用。____________________________________好評のウインターリラックスシューズ「CARAVANMOC」にミッドカットモデルが新登場。よりアクティブに活動できるソールユニット、保温性抜群のプリマロフト®を中綿に使用した撥水加工アッパー、ソフトな履き心地を提供する多層構造のフットベッドはそのままに、あらゆるシーンにマッチするベーシックなカラーをユニセックスサイズで展開。●アッパー素材:人工皮革/合成繊維●ソール素材:ゴム底カラー：BLACKシューズ丈···ミドル柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/reproduce550955.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial128616.html
http://narcologia.ru/goods/pompous297623.html
NB公式アウトレット】ニューバランス | MOC MID B|New Balance【公式通販】
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★【新品未使用】ニューバランス SUFMMOCB MOC MID 24cm
new balance SUFMMOC CARAVAN MOC MID モック[品番：TRYW0001033]｜つるや（ツルヤ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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new balance SUFMMOC CARAVAN MOC MID モック
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