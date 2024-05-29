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ニューバランス SUFMMOCB MOC MID 28.0cm
商品番号 A13303615806
商品名

ニューバランス SUFMMOCB MOC MID 28.0cm
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆履くつもりでタグとってしまいました☆画像のように内側の紙が破れていますニューバランスCARAVANMOCSUFMMOCB28.0cmタグを切っているため\"未使用に近い\"に設定しています。試着のみ。ニューバランスの箱に入れて発送します。以下、公式サイトより引用。____________________________________好評のウインターリラックスシューズ「CARAVANMOC」にミッドカットモデルが新登場。よりアクティブに活動できるソールユニット、保温性抜群のプリマロフト®を中綿に使用した撥水加工アッパー、ソフトな履き心地を提供する多層構造のフットベッドはそのままに、あらゆるシーンにマッチするベーシックなカラーをユニセックスサイズで展開。●アッパー素材:人工皮革/合成繊維●ソール素材:ゴム底カラー：BLACKシューズ丈···ミドル柄・デザイン···無地
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