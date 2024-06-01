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シャネル ネクタイ
商品番号 F10339444650
商品名

シャネル ネクタイ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 1,710 円
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商品詳細

シャネルネクタイワンポイントロゴ剣先8cmCHANELタグが片方ほつれています。高級感ありますよ^^#シャネルネクタイ#CHANELネクタイ#ブランドネクタイ
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