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- SHOEBOX GREENTING USA製 ジョークイラストTシャツ
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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···夏「IFoughttheLawnandtheLawnWon」(私は芝生と戦い、芝生が勝ちました)フロントにプリントされています。USAっぽいおもしろいデザインになっています。
http://narcologia.ru/goods/subtropical9001.html
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