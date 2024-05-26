【NEW ERA】デトロイト・タイガース　カスタムキャップ

デトロイト・タイガースのカスタムキャップの71/8のサイズになります！！ボディーが黒で、つば裏グレーになります。ロゴが大変珍しく、サイドパッチは1968年のワールドチャンピオン\u002650周年記念のものになっております。数回着用いたしましたが、大切に着用いたしておりましたので、傷や汚れ等はないと思います。(私の確認では)つば裏のボールシールが剥がれております。定価は一万円ほどでしたが、使用したこともあり少しお安くお出しさせていただきます。※配送料も考慮しております。ご不明点、ご質問等ありましたらぜひお声がけください。お値引き等もご相談ください。



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