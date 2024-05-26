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【NEW ERA】デトロイト・タイガース　カスタムキャップ
商品番号 Y26334347647
商品名

【NEW ERA】デトロイト・タイガース　カスタムキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デトロイト・タイガースのカスタムキャップの71/8のサイズになります！！ボディーが黒で、つば裏グレーになります。ロゴが大変珍しく、サイドパッチは1968年のワールドチャンピオン\u002650周年記念のものになっております。数回着用いたしましたが、大切に着用いたしておりましたので、傷や汚れ等はないと思います。(私の確認では)つば裏のボールシールが剥がれております。定価は一万円ほどでしたが、使用したこともあり少しお安くお出しさせていただきます。※配送料も考慮しております。ご不明点、ご質問等ありましたらぜひお声がけください。お値引き等もご相談ください。
http://narcologia.ru/goods/browse123491.html
http://narcologia.ru/goods/calling122650.html
http://narcologia.ru/goods/reflector401564.html

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