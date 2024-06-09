プロ野球チップス大谷翔平金箔カード

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商品詳細
プロ野球チップス2017侍ジャパン大谷翔平 金箔カードです。スリーブ保管品ですが、多少白かけアリ（写真３）即購入、価格交渉可但し、すり替え防止の為、返品等はお断りさせて頂きます。ジャンル（スポーツ選手）...野球
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