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プロ野球チップス大谷翔平金箔カード
商品番号 N80202128423
商品名

プロ野球チップス大谷翔平金箔カード
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロ野球チップス2017侍ジャパン大谷翔平　金箔カードです。スリーブ保管品ですが、多少白かけアリ（写真３）即購入、価格交渉可但し、すり替え防止の為、返品等はお断りさせて頂きます。ジャンル（スポーツ選手）...野球
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