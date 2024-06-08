新品未使用　トリーバーチ　定期入れ

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商品詳細
カラー···ブラックご覧いただきありがとうございます。NCNRでよろしくお願いします。トリーバーチのカードケース、名刺入れでカラーは黒です。開封のみの新品です。公式サイトを調べたところ22000円で購入できるようです。●サイズ 高さ：7.6cm、幅：10.8cm●仕様 外部スリットポケットx1、内部カードスロットx3、スリットポケットx1
http://narcologia.ru/goods/tenet247963.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate831677.html
http://narcologia.ru/goods/response910642.html
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