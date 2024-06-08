J\u0026M DAVIDSONのメッシュベルト

J\u0026MDAVIDSON（ジェイアンドエムデヴィッドソン）の定番メッシュベルト。■カラー:ブラック■サイズ:36/90■全長:109cm■幅:40mm＊素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。アウトレットで購入しました。試着で2度試しましたが、サイズが合わないので出品します。ほぼ新品です。



J\u0026Mデビッドソン 本革メッシュベルト 75 2.2cm | www.yokecomms.com



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