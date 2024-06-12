new era アストロズ　7 3/4(61.5cm)

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商品詳細
被る機会がないので被ってくれる方にお譲りします。貴重なツバ裏グリーンです。サイズも73/4未使用品ですが、1回人の手に渡っている品物なので、極度に神経質な方はお控えください。すり替え防止の為、返品はお断り致します。※送料の関係で、これ以上値下げは致しませんのでお早めにご検討ください。
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