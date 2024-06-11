Nike Air Max Command　ナイキ エアマックス コマンド

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商品詳細
NikeAirMaxCommand ナイキエアマックスコマンド⬇！⬇！⬇！⬇！⬇！⬇！⬇！⬇！⬇！⬇！⬇■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■#AC即購入OK・送料無料 他、多数出品中！！■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■メインカラー...グレースニーカー型...ローカット(Low)シーン...ランニング/トレーニング◉サイズ：28cm◉状態：ほとんど使用感はなく目立つ傷や汚れはございません。ソールの減りはかなり少なく、まだまだ着用して頂けます。写真ご確認ください。付属品はございません。素人確認、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。ペット飼育・喫煙はなしです。よろしくお願いします。
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