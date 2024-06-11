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レア 両耳 エレファント トランクダウン 象 ビンテージバンダナ 【M477
商品番号 J51786816025
商品名

レア 両耳 エレファント トランクダウン 象 ビンテージバンダナ 【M477
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【M477】ご覧頂きありがとうございます。珍しいエレファントブランドのトランクダウンのビンテージバンダナです。両耳でとても古いバンダナです。バンダナとして使用したりバッグに付けたり、ランチョンマットにしたりと色々な使用用途があると思います。◉カラー···レッド/ブラック/ホワイト◉ブランド···エレファント（下鼻）◉製造国···USA◉素材···100%COTTON◉サイズ···51cmx47cm（多少の誤差はご了承ください）◉状態◉ビンテージのUSEDです。画像のように穴がございますのでご注意ください。2辺が耳で2辺にステッチです。アメリカ製の数十年前のビンテージ品ですので、ご理解のある方のみ購入お願いします。何かご不明な点やご不安な点がありましたらお気軽にコメントください。◉画像は部屋の照明などの撮影状況、ご覧になっているスマートフォンやPCのディスプレイの設定環境により実物と色の差異が生ずることがありますがご了承ください。#ビンテージバンダナ#バンダナ#ヴィンテージバンダナカラー···レッド
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