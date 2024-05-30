PSGジャパンツアー2023 パーカー＆扇子

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商品詳細
#PSGジャパンツアー2023#ParisSaint-GermainJAPANTOUR2023#ツアー公式#サッカー#パーカー#ラッシュガード#Lサイズ#スポーツ◻︎パーカー（ツアー公式ラッシュガード）◻︎Lサイズ【ラッシュガード詳細】◻︎L：着丈:約70cm/身幅:約55cm/袖丈:約63cm◻︎春、秋向きの薄地、サラッと肌触りが気持ち良いパーカーです。▫︎観戦予定日インターハイと重なってしまいました。パーカーかなりカッコいーです！！ジャンル（スポーツ選手）···サッカー
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