Reebok×mita×bape コラボスニーカー

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商品詳細
新品購入後大切に履いておりましたが汚れあります。写真にてご判断ください。Reebok×mitasneaker×bapeのトリプルコラボスニーカーです。箱はありません。過度なお値引きに対するコメントは致しません。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln2.html
http://narcologia.ru/goods/marshal121080.html
http://narcologia.ru/goods/tenet282763.html
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