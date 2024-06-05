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Reebok×mita×bape コラボスニーカー
商品番号 Y77762683658
商品名

Reebok×mita×bape コラボスニーカー
ブランド名 リーボック
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品購入後大切に履いておりましたが汚れあります。写真にてご判断ください。Reebok×mitasneaker×bapeのトリプルコラボスニーカーです。箱はありません。過度なお値引きに対するコメントは致しません。
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