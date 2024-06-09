超希少 スタースティングレイ 長財布 ガルーシャ エイ革 小銭入れ カードケース

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超希少スタースティングレイ長財布ガルーシャエイ革小銭入れカードケースブルーtp1D★幻のエイ、スタースティングレイを使用した超希少な長財布です。独自の仕入れルートで入手できました。今回限りの商品であり、今後の入荷予定は未定です。在庫1個！ 早い者勝ち！■商品説明【素材】メイン素材・表地:スタースティングレイエイ革・裏地：牛革・カラー:ブルー 青【サイズ】・W20×H10×D3cm・重量：307g【収納】・カード入れ：×12・小銭入れ：×1・お札入れ：×3・フリー:×3・留め具:YKK製ジッパー【商品特徴】・スティングレーは「海の宝石」「泳ぐ宝石」と称される素材です。・その中でも表面のカットが星形の表情を見せるものをスタースティングレイと言い、非常に希少です。・今や20,000匹に1匹しか手に入らない、非常に希少なスタースティングレイの1枚革を使用した長財布です。・エイ革は非常に硬く水に強いため、メンテナンスは特に必要ありません。汚れたら、固く絞った布で優しく拭いていただければ十分です。「牛は30年、エイは100年」と言われるくらい、強度と耐久性があると言われております。・一般的にはザラザラとした手触りですが、フラット加工(表面を平らに削ること)を施しているので、ツルツルとしたより光沢のある、ワンランク上の特殊仕様になっております。・スティングレイは非常に固く、工業用ミシンでも針が折れるほどです。このため多くの革職人から敬遠されており、世界的に見ても扱う職人が少なく稀少性の高いものです。こちらの財布は、プロの職人が一つ一つ手作りで制作した1点ものになっております。同じものが2つとない世界に一つだけの「あなただけの財布」です。本当に良さのわかる方にご使用していただきたいと思っております。【発送方法】■送料は無料です。■入金日から、2～3日以内に発送致します。【注意事項】■迅速で安心なお取引をモットーとしていますので最後まで宜しくお願い致します。■神経質な方は、ご遠慮ください。■値引き交渉不可