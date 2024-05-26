STRICT-G New Era 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア キャップ G

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完売品☆早い者勝ち☆#アルマクウィギン・ガンダムグッズ商品まとめ↑出品中のその他の関連商品をまとめてみていただけます☆STRICT-GNewEra『機動戦士ガンダム逆襲のシャア』9FIFTYキャップ9FIFTYキャップNEWERAニューエラNEOZEONモデル【状態】未使用品タグ付き・正規品1920年創設、100年以上の歴史を持つ米国のヘッドウェア＆アパレルブランド”ニューエラ”と『機動戦士ガンダム』シリーズのコラボレーションキャップフロントパネルの内側に独自の芯を配した、型崩れのしにくいクラシックなシルエットが特徴な9FIFTY™をボディに採用。サイズ調整が可能なスナップバックモデルです。NEWZEONモデルは、フロントにのネオ・ジオンマークを立体刺繍、バックには「REDCOMETOFNEOZEON」が刺繍されています。ボディと同系色で刺繍を施し、日々のスタイリングで使い勝手のいいデザインにしました。＜カラー＞ブラック＜サイズ＞約57.7cm～61.5cm※個体により若干サイズにばらつきがございます。＜素材＞本体・つば部分：ポリエステル100％つば裏部分：綿100％刺しゅう糸：ポリエステル100％#ガンダム#ニューエラ#STRICT-G#STRICTG#コラボ#帽子#GUNDAM#ガンダムグッズ#ストリクトジー#NewEra#機動戦士ガンダム#逆襲のシャア#閃光のハサウェイ