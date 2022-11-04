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THE NORTH FACE S/S TRANS ANTARCTICA TEE
商品番号 B44692379444
商品名

THE NORTH FACE S/S TRANS ANTARCTICA TEE
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 4,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

限定品THENORTHFACES/STRANSANTARCTICATEEザノースフェイストランスアンタークティカTシャツ品番：NT81930Rカラー：ホワイトサイズ：Mサイズ（M-TNF）胸囲：88〜96身長：165〜175綿100%追加で画像など必要でしたらお申し付けください。限定品で2年前に原宿店で購入致しました。1度着用してますが大変美品です。白なので黄ばみがある可能性があります。素人目には分かりません。神経質な方はご購入控えて頂けますと幸いです。よろしくお願いします。カラー···ホワイトネック···Uネック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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