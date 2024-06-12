Y/PROJECT ブラック ディストレス キャップ ワイプロ ワイプロジェクト

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商品情報コットンツイルのキャップ。カラーはブラック。ダメージ感と色褪せ感のある仕上げ。・カーブドブリムにロゴ刺繍パッチ・アイレット・背面にテキスト刺繍とアジャスターサプライヤーカラー：Vintageblack65%コットン,35%ポリエステル.中国製。ssense引用ssense27000円菅田将暉や、コムドットやまと、oursが着用してそうです（あくまで予想ですが）ワイプロジェクト帽子ハットキャップ