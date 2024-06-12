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Y/PROJECT ブラック ディストレス キャップ ワイプロ ワイプロジェクト
商品番号 E27951990203
商品名

Y/PROJECT ブラック ディストレス キャップ ワイプロ ワイプロジェクト
ブランド名 ワイプロジェクト
特別価格 税込 9,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品情報コットンツイルのキャップ。カラーはブラック。ダメージ感と色褪せ感のある仕上げ。・カーブドブリムにロゴ刺繍パッチ・アイレット・背面にテキスト刺繍とアジャスターサプライヤーカラー：Vintageblack65%コットン,35%ポリエステル.中国製。ssense引用ssense27000円菅田将暉や、コムドットやまと、oursが着用してそうです（あくまで予想ですが）ワイプロジェクト帽子ハットキャップ
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