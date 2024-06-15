新品未使用★A.P.C.(アーペーセー)レザー折りたたみ財布

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Parisで購入したA.P.C.(アーペーセー)のレザー折りたたみ財布上質なレザーを使用しているので使えば使うほど味が出るアイテムです新品未使用品どなたかA.P.C.好きの方に！プレゼントとしても最適です^^サイズ：高さ9.5cm 幅11.8cm素材：Leather(Calf)カラー：aabblanc※カード入れ6つ、ポケット２つ、お札入れ１つ※コインケースはついていないタイプの財布※ブランドオリジナルの袋付き※簡易包装にて郵送させていただきます※箱なし