FENDI キャップ

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商品詳細
同商品のバイザー色違い買ったので、こちら出品致します。バイザーの差し色は濃いパープルです。サイズ表記58㎝（マジックテープ調整）ツバ長さ約7㎝型崩れもなく綺麗です。本体のみの出品です。カラー···ブラウン形···ベースボール
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