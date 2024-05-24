新品 Fucking Awesome 半袖Tシャツ

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商品詳細
■カラー・Pepper■サイズ・Mサイズ・着丈約68.0cm・肩幅約46.0cm・胸囲約100.0cm・袖丈約20.0cm■素材・コットンFuckingAwesome(ファッキングオウサム)の半袖Tシャツです。スタンダードなサイズ感になります。
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