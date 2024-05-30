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☆帰ってきた名探偵ピカチュウ☆
商品番号 F18015017072
商品名

☆帰ってきた名探偵ピカチュウ☆
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,699 円
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商品詳細

ポケモンセンターにて早期予約特典付きで購入しています。未開封です！特別な箱に梱包された状態で発送いたします。・帰ってきた名探偵ピカチュウ(Switchソフト)×1・名探偵ピカチュウふわもふフィギュア　×1・プロモカード「名探偵ピカチュウ」　×1写真の2枚目は引用させてもらいました☆#ポケモンカード#ピカチュウ#名探偵#ポケセン産#Switch
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