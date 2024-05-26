アーペーセー A.P.C. 財布 フラグメントケース カードケース

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商品詳細
アーペーセーのカードケース、財布です。目立つ傷や汚れはなく使用感もあまり無いです。お値下げ希望や、ご質問は気軽にコメントくださいカードスロット6枚コインケースファスナー付きカードポケット1定価¥26400素材牛皮サイズ8.5㎝×14.3㎝原産国モロッコ#財布#A.P.C.#フラグメントケース#アーペーセー#カードケースカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革
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