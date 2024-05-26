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- 未使用 フランス製 ラコステ LACOSTE ビッグロゴ Tシャツ
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商品詳細
☀️☀️☀️プロフィール確認後、コメント＆手続きをお願いします☀️☀️☀️未使用新品自宅保管ラコステLACOSTEビッグロゴビッグクロコダイルでかワニTシャツティーシャツカットソーフランス製MADEINFRANCEカラーはライトイエロー画像２、４の色味が近い表記サイズは「５」身幅→53肩幅→46着丈→66袖丈→20素人採寸です。誤差はお許しください。✨✨✨まとめ買い歓迎✨✨✨⚡️⚡️プロフィール確認お願いします⚡️⚡️9s79120
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