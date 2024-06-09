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kith × newera 7 1/2 キス×ニューエラ
商品番号 E82839257532
商品名

kith × newera 7 1/2 キス×ニューエラ
ブランド名 キス
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

kith×neweraベースボールキャップです。数回着用しました。汗染みテープ貼ってあるので汗染みや匂いなどはありません。
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