ゴローズ　三つ折り　長財布　レザー

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商品詳細
10年以上前に原宿のゴローズで購入しました。サドルレザーは使用の経年変化で味わいが出てくるため、自分で育てる楽しさがあると思います使用は正味1ヶ月程度です。時々オイルを塗りながらクローゼットで長期保管していた品です。大きな型崩れや傷はありませんが、使用過程で生じたシミや傷はありますので画像でご確認お願いします。中古なので生活傷や経年劣化をご理解いただける方のみよろしくお願いします。仕事の関係で発送は週末になることが多いですので、ご注意ください。梱包は再利用材を利用する事があります。
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