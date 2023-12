90sビンテージTシャツ　騙し絵ノルディックカーディガン プリント 半袖

NORWAYメタルフックノルディックカーディガン転写プリント半袖Tシャツチロリアン総柄 白XXL古着usedvintageキャッチーな柄が目を引く一枚!!前後総柄プリントは夏に1枚はゲットしたいですね♪GAP、オールド、アロハシャツ、Tシャツ、USA、80s、90s、デニム、RRL、ビームス、アメカジ、ミリタリー、チャンピオン、カーハート、パーカー、ラルフローレン、ビームス好きな方にオススメです☆☆在庫の有無コメントください☆●サイズXXL着丈 68㎝身幅 52㎝肩幅 55㎝袖丈 23㎝古着特有の着用感あり左肩に小さな穴ありその他、細かな擦れ、薄汚れ等あり上記はいずれもヴィンテージの味として見て頂けるものと思います。目立つような汚れ・ダメージなどは見当たりません。古着慣れされた方なら問題無いコンディションです。※古着ですので多少の見落としはご容赦下さい。画像にてよくご確認をお願い致します。そのほかの商品↓#moka#古着屋#ビンテージ※掲載しました画像の色はどうしても実物とは差異がある場合がございます。出来るだけ説明は加えますが、ご了承ください※中古品であることをご理解の上、ご購入お願いいたします。※購入後の商品に関する質問は堅くお断りさせていただきます。ダメージの見落としはなるべく無いように気を付けておりますが、小さな見落としや多少ダメージ状態の感じ方の違いがあるかもしれません。商品は全て自宅保管になりますので、商品写真にはなかったたたみジワや古着特有の匂い(保管臭)などあるかもしれません。―ご購入後一お洋服、服飾品問わず出来るだけコンパクトにして発送しております。基本発送方法は基本的にメルカリ便です。上記内容や商品説明に十分ご納得頂いてから、ご購入宜しくお願い致します。何かご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。#23070508柄・デザイン···プリント(ロゴなど)カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋



ROYALT PRINTS 90年代あたり だまし絵Tシャツ トロンプルイユ ネクタイ ...



ROYALT PRINTS 90年代あたり だまし絵Tシャツ トロンプルイユ ネクタイ Tシャツ 蛍光プリント ブラック L 半袖



ROYALT PRINTS 90年代あたり だまし絵Tシャツ トロンプルイユ ネクタイ Tシャツ 蛍光プリント ブラック L 半袖



フルーツオブザルーム 80〜90年代 半袖Tシャツ だまし絵 チロリアンテープ オクトーバーフェスティバル ホワイト XL



ハーレーダビッドソン 00年代 半袖 Tシャツ REIMAN's HARLEY DAVIDSON ...



アメリカ古着 長袖Tシャツ ロンT スカルプリント 黒 骨 騙し絵プリント ...



ヴィンテージTシャツ レトロ 80's サマーデザイン レディース古着 ...



1980's〜 [A.S EVEBOFOSS] ノルディックニットカーディガン 装飾 ...



ROYALT PRINTS 90年代あたり だまし絵Tシャツ トロンプルイユ ネクタイ ...



90s □ テキーラ ジョーク イラスト プリント 半袖 Tシャツ メンズ XL ...



90s □ だまし絵 工具 アート イラスト プリント 半袖 Tシャツ ...



90's FRUIT OF THE LOOM だまし絵 プリントTシャツ “MADE IN USA”



アメリカ古着 長袖Tシャツ ロンT スカルプリント 黒 骨 騙し絵プリント ...



ヘインズ 90年代 USA製 半袖 Tシャツ だまし絵 SIMPSON サスペンダー ...



90年代 だまし絵 ビキニ 水着 両面プリントTシャツ レディースXLメンズ ...