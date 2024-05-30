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【00s】STUSSY 大阪南チャプト限定　フォトTシャツ　XL
商品番号 G81661361428
商品名

【00s】STUSSY 大阪南チャプト限定　フォトTシャツ　XL
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【00s】STUSSY大阪南チャプト限定　フォトTシャツステューシーの大阪南チャプト、即完売の記念限定Tシャツです。限定物は、わざとプリントが斜めになっております。オールドステューシーの中でも国内チャプトが多くリリースされた2006年頃のお品です。人気のブラックXLです。カラー:ブラックサイズ：XL着丈約７７cm(後ろの襟の付け根から裾)身幅約６２cm(脇下から脇下を直線)肩幅約５７cm(肩から肩)袖丈約２２cm(肩から袖の先)素人採寸の為、誤差はご了承下さい。●素材●状態画像5背面裾にシミあり目立ちませんがコンディションが気になる方は購入をお控えください。
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