NIXON UNIT スターウォーズ ストームトルーパー 腕時計

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メーカー名：NIXONニクソン商品名：STARWARSスターウォーズコラボモデル腕時計型番：THEUNIT40管理番号：5882デジタル時計定価：27,000円（税別）スターウォーズエピソードⅧ公開記念モデル「MOVEALONG」-stormtrooper-波打ったバンドはデススターの内装とストームトルーパーの甲冑アーマーからデザイン、ケースとリューズには帝国軍のロゴから着想を得た彫りを施しています。発売当時に購入し、1年ほどつけておりました。缶とおまけのマグネットもございます。説明書はありません。電池は切れていますのでご使用の際はご自分で交換をお願い致します。使用していたものですので、拭き取りなどしておりますが細かい傷や、白い部分にやや変色がございます。オマケのマグネットもとれない汚れがついてしまっています。缶は比較的綺麗かと思いますが、写真をご確認の上抵抗のない方のご購入お願い致します。何か気になる点がございましたらお気軽にコメント下さいませ。他にもスターウォーズグッズ出品中ですので是非ご覧下さい。我が家には猫がおります。衣類やバッグなどは折りたたんで発送致しますのでご了承下さいませ。匿名発送の場合、匿名発送を変更は致しませんがゆうゆうメルカリ便、らくらくメルカリ便いずれか状況によって変更する場合がございます。指定がある方はおっしゃって頂けましたら指定のメルカリ便で発送致します。その他プロフィールを必ず読んで頂き、納得、ご了承頂ける方のご購入お願いいたします。